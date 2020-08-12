Муфтият Дагестана впервые отреагировал на случаи женского обрезания на Кавказе и намерен в ближайшие дни выпустить фетву, которая запретит эту процедуру. Об этом рассказал руководитель отдела по фетвам при муфтияте Дагестана Зайнулла-хаджи Атаев в интервью ROMB.

Атаев объяснил, что в мужском обрезании по медицинским показаниям есть польза, и напомнил о худэктомии — снятии излишков кожи с женских половых органов. Он отметил, что такая операция тоже проводится по медицинским соображениям.

«Любое другое обрезание, предполагающее ампутацию, удаление каких-то органов, в исламе запрещено», — заявил он, уточнив, что религия категорически запрещает любое хирургическое вмешательство, в том числе ампутацию жизненно важных органов. Исключение делается только для операций, необходимость которых подтверждена компетентным врачом, подчеркнул Атаев. Соответствующая фетва будет выпущена в ближайшее время.

Как пишет ROMB, у некоторых народов в Дагестане давно практикуется женское обрезание. Чаще всего это худэктомия или надрезы на половых органах, однако иногда удаляется и головка клитора. Заместитель имама Центральной Джума-мечети Махачкалы Магомед Курбандибиров в интервью журналистке Ирине Шихман говорил, что процедура приветствуется исламом и не является насилием — по его словам, это «исполнение определенного обряда», чтобы мусульманкам было легче контролировать себя после совершеннолетия.

Аргументы в пользу женского обрезания высказывались не только в Дагестане, но и в Карачаево-Черкесии: в 2016 году главный муфтий республики Исмаил Бердиев предложил делать обрезание всем женщинам, чтобы на Земле не было разврата и уменьшилась сексуальность. В начале мая 2020 года в Ингушетии обнаружили клинику, в которой несовершеннолетней девочке тайно сделали обрезание — на процедуру ее отвела вторая жена отца. В конце 2018 года подобную клинику нашли в Москве, там процедуру проводили девочкам в возрасте от 5 до 12 лет. В работе учреждения выявили грубые нарушения.