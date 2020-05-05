В России нашли детскую клинику с услугой обрезания для девочек

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратится в полицию по факту появления информации о проведении операции по клитероэктомии (женскому обрезанию) в одной из детских клиник Ингушетии. Об этом депутат сказала радиостанции «Говорит Москва».

«Ждем предметного расследования. Тут точности важны. Я собираюсь проверить информацию, сделав запросы в соответствующие структуры», — отметила Пушкина.

Сообщение о проведении обрезания девочками к частном медучреждении Магаса появилось в группе «Подслушано. Феминизм. Кавказ» во «ВКонтакте». Автор поста писала, что процедуру проводит детский гинеколог за две тысячи рублей, для операции необходимо разрешение родителей.

Одна из жительниц города рассказала радиостанции, что речь может идти о событиях лета 2019 года. Тогда местную клинику «Альболит» уличили в проведении таких манипуляций, найдя на их сайте прейскурант с указанием этой услуги. «Сейчас они уже отрицают, что делают. Вполне возможно, что после того случая решили убрать. Может, неофициально делают», — сказала собеседница журналистов.

В конце 2018 года в Москве нашли клинику, где проводилось женское обрезание девочкам в возрасте от 5 до 12 лет. В ходе проверки выяснилось, что учреждение работало с грубыми нарушениями. Например, у учреждения не было лицензии на проведение абортов и операций по пластической хирургии, и эти занимался акушер-гинеколог без соответствующей квалификации.

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