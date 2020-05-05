В России выросло число жалоб на домашнее насилие

Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза. Об этом агентству РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Она сослалась на ряд НКО и уточнила, что в марте таких сообщений было 6054, а в апреле поступило более 13 тысяч жалоб. Омбудсмен посетовала на то, что на горячую линию в аппарат уполномоченного поступают единичные звонки. Она предположила, что это может быть связано со страхом жертвы подвергнуться насилию из-за обращения за помощью. «Мы проводим мониторинг СМИ по этой теме, и картина достаточно неоптимистична», — сказала она.

Москалькова отметила, что проблема домашнего насилия во время самоизоляции выросла во многих странах. Например, во Франции число обращений от жертв издевательств со стороны супругов и самих актов проявления агрессии выросло практически на треть, а в Китае — на четверть.

29 апреля стало известно, что средний размер штрафа в России за насилие в семье составил 5398 рублей. В 2019 году с домашних тиранов взыскали почти 522,7 миллиона рублей.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был разработан в 2019 году. В документе предлагается в том числе ставить агрессоров на профилактический учет. Сторонники проекта закона нашли в нем несколько недочетов — например, им не нравится фраза «содействовать примирению». Противники закона, среди которых 180 общественных организаций, считают его «антисемейным», в октябре они опубликовали открытое письмо к президенту с требованием отклонить закон.

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