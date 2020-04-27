Российскую полицию обязали возбуждать уголовные дела по домашнему насилию

Правительство рекомендовало российской полиции вести статистику преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права» в своем Telegram-канале со ссылкой на решение правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

В документе говорится, что правоохранительные органы также должны отчитываться по профилактике преступлений, касающихся домашнего насилия. Начальникам региональных управлений МВД необходимо обеспечить возбуждение уголовного дела по статье 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию») при отсутствии заявления потерпевшего. Участковые и сотрудники дежурных частей и подразделений по делам несовершеннолетних обязаны информировать граждан о деятельности кризисных центров, помогающих женщинам.

Кроме того, правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала региональным властям проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин, где те могли бы пожить до разрешения конфликта, передает «Интерфакс». Госорганы должны разместить на официальных сайтах контактные телефоны, куда жертвы домашнего насилия могут обращаться за помощью.

Правительственную комиссию по профилактике правонарушений возглавляет министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

«Мы считаем, что дела о насилии в семье должны возбуждаться и расследоваться исключительно в публичном порядке. А с потерпевших должно быть снято бремя выполнения функций обвинителя в уголовном процессе: сбор и представление доказательств, обязанность присутствовать на всех судебных заседаниях», — комментирует куратор направления по защите прав женщин и детей в «Зоне права» адвокат Валентина Фролова.

27 марта спецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович заявила, что карантинный режим, направленный на борьбу c эпидемией коронавируса, может повысить риск домашнего насилия. Рост жалоб на домашних тиранов в условиях самоизоляции в России отметили в «Зоне права», опубликовав данные, что в городе Сокол Вологодской области, где проживает всего 37 тысяч человек, с 30 марта по 5 апреля в правоохранительные органы поступило 70 сообщений. Пик обращений пришелся на выходные дни 4 и 5 апреля, когда поступало до 5 тревожных звонков за 15 минут, сообщил отдел полиции города.

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