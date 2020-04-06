Британцы пожаловались на рост домашнего насилия из-за карантина

Карантин из-за пандемии коронавируса в Британии привел к значительному росту числа обращений по горячей линии для жертв домашнего насилия. Об этом сообщает BBC News.
Представители Национальной линии помощи жертвам домашнего насилия рассказали, что звонков и онлайн-обращений за последние две недели стало на 25 процентов больше — разница с предыдущими периодами исчисляется сотнями случаев и продолжает расти.
Посещаемость сайта линии выросла в четыре раза. Сообщается, что на нем предусмотрена возможность быстрого выхода со страницы организации — это особенно эффективно, когда жертва постоянно находится в одном помещении со своим мучителем и боится, что он обнаружит ее попытку подать жалобу.
Представители полиции призвали жертв сотрудничать с органами правопорядка и благотворительными организациями: в некоторых случаях им дают убежище в специальных центрах, в других — изолируют самого насильника, оставляя его жертву дома.
О том, что карантинный режим может усугубить проблему домашнего насилия, предупреждала 27 марта спецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович.
По официальным данным, с теми или иными ограничениями в связи с пандемией коронавируса в мире сталкивается около четырех миллиардов человек. Более 1,5 миллиарда находятся на жестком карантинном режиме.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения