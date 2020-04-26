Контракты ведущей «Орла и решки» начали разрывать после слов о домашнем насилии

С певицей и ведущей телевизионного шоу «Орел и решка» Региной Тодоренко начали разрывать контракты после скандала с ее высказыванием о домашнем насилии. В частности, отказаться от сотрудничества с ней решила компания PepsiCo, продукцию которой — сок J7 — рекламировала Тодоренко. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает «360».

«Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении данной медиакомпании», — заявил директор по коммуникациям PepsiCo Россия Александр Костиков, отметив, что в компании были шокированы словами Тодоренко.

Он пояснил, что контракт с ведущей пока не разорван, так как это юридическая процедура, которая занимает какое-то время. По его словам, компания объявит о своем решении позже.

В то же время, PepsiCo сняла рекламу с Региной Тодоренко с эфира, а также изменила оформление своих страниц в социальных сетях.

Ранее Регина Тодоренко в интервью Peopletalk на YouTube заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая. Позже она извинилась за свое высказывание.

Пользователи сети затравили ведущую за это высказывание и указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года». Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала это решение.

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