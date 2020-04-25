В Госдуме отреагировали на лишение ведущей «Орла и решки» звания «Женщина года»

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала решение журнала Glamour лишить певицу и ведущую «Орла и решки» Регину Тодоренко звания «Женщина года». Об этом сообщает РИА Новости.

Пушкина отметила, что любому насилию нет оправдания, однако предостерегла россиян от травли в отношении телеведущей. Политик посоветовала Тодоренко присоединиться к тем, кто помогает жертвам домашнего насилия и узнать, как организована эта система.

Как сообщалось ранее, в журнале отметили, что Тодоренко больше не носит титул «Женщина года» Glamour, и подчеркнули, что любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо.

Тодоренко затравили за слова о домашнем насилии в интервью Peopletalk на YouTube. Пользователи сети указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв. Телеведущая допустила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая. Позже она извинилась за свое высказывание.

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