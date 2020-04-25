Ведущую «Орла и решки» затравили за слова о домашнем насилии

Певицу и телеведущую шоу «Орел и решка» Регину Тодоренко затравили за слова о домашнем насилии в интервью Peopletalk на YouTube. Пользователи сети указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв.

Тодоренко допустила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая.

После того как комментаторы начали оставлять гневные сообщения под ее публикациями в Instagram, Тодоренко объяснила свое высказывание. По ее словам, она выступает против домашнего насилия, однако за «экологичное отношение друг к другу». «Возможно, вы неверно расценили мои фразы, а может, я неправильно их донесла», — сказала телеведущая и извинилась за некорректные формулировки.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин высказался на тему конфликта в семье актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, обвинив женщину в стервозности и провокациях. Продюсер также добавил, что поднимать руку на женщину — «выше достоинства» Прилучного, и назвал обвинения Муцениеце в домашнем насилии в адрес мужа полной ложью.

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