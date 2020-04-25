Интернет и СМИ
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
В Северной Корее ответили на сообщения о смерти Ким Чен Ына
В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом
Въезд в российский регион ужесточат
Тактаров пожелал здоровья отцу Нурмагомедова
Орешкин спрогнозировал быстрое восстановление экономики после эпидемии
Возможно принадлежащий Ким Чен Ыну поезд обнаружили у курорта в Северной Корее
Помощник Путина назвал приоритеты для власти
Губерниев отказался пить с Вяльбе
Валерия заcтупилась за лишенную звания «Женщина года» ведущую «Орла и Решки»
Новости партнеров

Ведущая «Орла и Решки» отреагировала на лишение звания «Женщина года»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко отреагировала на лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года» на своей странице в Instagram.

В своем обращении ведущая «Орла и Решки» еще раз извинилась за свое высказывание, которое она назвала отвратительным и грубым. Тодоренко подчеркнула, что она против домашнего насилия и любого насилия вообще, а также высказала мнение, что такого понятия, как «заслужить насилие», нет.

«Да, я оступилась и ошиблась! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться», — написала телеведущая. Она заявила, что не осознавала масштаб проблемы домашнего насилия до скандального высказывания, а также поблагодарила подписчиков за то, что ей показали «гнусные реалии».

Ранее Регина Тодоренко в интервью Peopletalk на YouTube заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая. Позже она извинилась за свое высказывание.

Пользователи сети затравили ведущую за это высказывание и указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года». Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала это решение.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Валерия заcтупилась за лишенную звания «Женщина года» ведущую «Орла и Решки»
В Госдуме отреагировали на лишение ведущей «Орла и решки» звания «Женщина года»
Ведущую «Орла и решки» лишили звания «Женщина года» после слов о домашнем насилии
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0119 апреля
Ави Шиффманн

«Он сиял так, будто создал лекарство от рака»

Самый популярный сайт о коронавирусе создал школьник из США. В 17 лет он отказался от миллионов
21:57Сегодня

Валерия заcтупилась за лишенную звания «Женщина года» ведущую «Орла и Решки»

18:11Сегодня

Собчак раскритиковали за раздачу еды пенсионерам

16:52Сегодня

Ведущую «Орла и решки» лишили звания «Женщина года» после слов о домашнем насилии

Интернет и СМИ00:0116 апреля

«Жизнь сейчас довольно паршивая»

Коронавирус заставил людей по всему миру смотреть порно. Но почему секс-индустрия рушится?
16:16Сегодня

Осветительные приборы упали перед журналисткой в прямом эфире

15:44Сегодня

Ведущую «Орла и решки» затравили за слова о домашнем насилии

15:13Сегодня

Популярная блогерша отказалась от роскошной жизни ради работы врачом в пандемию

Интернет и СМИ00:0624 апреля

Вирусная доля

Коронавирус нанес мощный удар по мировой экономике. Но кто научился на нем зарабатывать?
15:05Сегодня

Названа возможная причина смерти главного редактора «Русского радио»

12:33Сегодня

Умерла главный редактор «Русского радио»

05:37Сегодня

Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии

Россия
«Таких вирусов мы раньше просто не знали»
Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
Где заработает пропускной режим и что нужно знать россиянам?
Все материалы
Мир
ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса
Россия подняла Су-27 из-за истребителей Бельгии у границы
«Черным вход запрещен»
Китайцы из-за коронавируса ополчились на иностранцев. Сможет ли страна победить эпидемию расизма?
США и Китай сорвали конференцию G20
Ким Чен ЫнКим Чен Ын серьезно болен. Ему готовят преемника
Северную Корею может возглавить его сестра. Что об этом известно?
Американский ветеран сравнил коронавирус со Второй мировой войной
«Весь ужас происходящего встает перед глазами»
Испанские старики оказались в изоляции из-за коронавируса. Многие рискуют не дождаться помощи
Все материалы
Бывший СССР
Украинской системе здравоохранения предрекли коллапс
Пасхальная изоляция
Как в странах бывшего СССР православные отмечали Пасху вопреки коронавирусу
В Минздраве Украины объяснили антирекорд по заразившимся коронавирусом
Specialists adjust protection gear during a civil protection functional exercise in case of nuclear disaster in Svencionys, Lithuania October 2, 2019.Атомная гильотина
Россия строит в Белоруссии атомную станцию. Почему из-за нее готовы рассориться европейские страны?
Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Опять и снова
Как украинские чиновники и беззаботные селяне едва не устроили еще одну катастрофу в Чернобыле
На Украине с разницей в сутки от коронавируса скончались молодые братья
Все материалы
Экономика
США намекнули России и Саудовской Аравии на новое сокращение добычи нефти
Азиатский миллиардер нажился на пандемии коронавируса
Закон о цифровых финансовых активах эксперты назвали стимулом для экономики
Мексиканский разлив
Со времен «американского Чернобыля» прошло 10 лет. Катастрофа может повториться
Все материалы
Силовые структуры
Российская колония начала тестировать заключенных на коронавирус
«Они грозили убить меня и беременную жену»
Чеченские бандиты похитили россиянина по заказу миллиардера. От смерти пленника спас звонок из ФСБ
Российские зеки сняли мультфильм про Колобка-наркомана и посадили его на 20 лет
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Росгвардия проверит жалобу на сотрудника за жестокое обращение с животными
«Почувствуют безнаказанность и вседозволенность»
Российским полицейским решили дать еще больше прав. И снять с них еще больше ответственности
Менеджер банка за пять лет украл у российского пенсионера 30 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
По второму кругу
Как террористы стали единственной надеждой человечества: Final Fantasy VII Remake
«Последствия трудно предсказать»
 
Грязный убийца
Как безобидный микроб веками убивал миллионы людей по всему миру
Все материалы
Спорт
Малафеев призвал предпринимателей самостоятельно заботиться о бизнесе
Олег ТактаровТактаров оскорбил фанатов Хабиба и поссорился с Емельяненко
Легенда MMA сравнил поклонников Нурмагомедова с обезьянками и оказался в центре скандала
Производитель каннабиса захотел купить права на название стадиона «Барселоны»
Кэти Ледеки«Ты должен быть классным мошенником»
Видео из ванной и анализы почтой: как в США спортсменов тестируют на допинг в эпоху коронавируса
Для Роналду придумали способ избежать карантина в Италии
Ставки на спорт с нуля — советы новичкам
Как делать ставки на спорт правильно: выбор букмекера, регистрация и идентификация
Тактаров признался в оговорке про Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Солист Junkyard Storytellaz рассказал об участии в «Голосе» в шоу Mint Music Home
Певец Максим Леонидов прогулялся с женой во время самоизоляции и был задержан
Чужой среди своих
Пришелец-паразит и псевдосоветские люди: что не так со «Спутником» от продюсера Бондарчука
Умерла звезда фильма «Запретная зона»
Как Иисус
Русские шпионы, квантовая физика и путешествия во времени в самом странном сериале карантина
Петербуржцам начали выдавать книги на лопате
Эпоха вырождения
Совок, Тесак и «Дау»: самый скандальный российский кинопроект десятилетия вышел онлайн
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев назвал издевательством выдачу американцам более тысячи долларов помощи
Ави Шиффманн«Он сиял так, будто создал лекарство от рака»
Самый популярный сайт о коронавирусе создал школьник из США. В 17 лет он отказался от миллионов
Двойник Бузовой оказался мужчиной
Армия ненависти
 
Оскандалившийся из-за прогулок без маски ведущий с коронавирусом исцелился
«Жизнь сейчас довольно паршивая»
Коронавирус заставил людей по всему миру смотреть порно. Но почему секс-индустрия рушится?
Герой телешоу о любви начал карьеру в порно и решил переехать в Лас-Вегас
Все материалы
Ценности
Популярная певица поделилась откровенным снимком в прозрачном белье
Червонная королева
Почему жену Горбачева обожали французские дизайнеры и недолюбливали советские женщины
Популярные блогерши в изоляции укутали голые тела в одеяла и запустили тренд
Пародия на картину Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»«Это не обнаженка, а искусство!»
Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться
Застрявшие в изоляции модели массово поделились фото в купальниках из дома
«Женщины платят, а ты их трогаешь — это мечта миллионов»
Как инженеры и таксисты бросают свое дело ради работы маникюрщика и выживают при коронавирусе
Врач посоветовал правильную прическу во время пандемии коронавируса
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Главврач сравнил происходящее в коронавирусной больнице с ночным кошмаром
Александр Тинн и Анна Гаэль, 1975 год«С его точки зрения, это и была свобода»
Эксцентричный аристократ жил со львами, гаремом любовниц и восковым Гитлером. Его убил коронавирус
Том Хэнкс поддержал затравленного мальчика по имени Корона
«Здесь то ли будущее, то ли чудесная параллельная реальность»
История россиянки, которая приехала в Барселону и осталась там из-за большой любви
Мужчина случайно нашел раритетный мотоцикл в куче компоста
Оливия и Рауль де ФрейтасОстров-призрак
Как молодожены стали пленниками райского острова из-за коронавируса
Больной коронавирусом мужчина умер на улице один из-за бездействия врачей
Все материалы
Новый электрокар Brabus оказался медленнее Lada Vesta Sport
Длительный тест Kia Optima GT
Насколько недооценена быстрая версия популярного седана?
BMW 3 серии превратили в 517-сильный спорткар
Необычные легковые пикапы, которые мы никогда не увидим
Как бы выглядели юты от Audi, Ferrari, Rolls-Royce и Tesla
Hyundai Sonata локально обновлён через год после премьеры
Сколько стоит ремонт редкого гиперкара Porsche?
Мы подсчитали стоимость запчастей на 25-летний Porsche 911 GT1
VW планирует выпустить несколько «заряженных» Tiguan
Все материалы
Дом
Московские застройщики воспротивились самоизоляции
Гнездо параноика
Лучшие убежища на случай смертельных вирусов, ядерной войны и зомби-апокалипсиса
Пенсионерку из российского города бросили в сгоревшем бараке
Партнерский материал
Это провал
Из-за каких ошибок при ремонте можно потерять деньги и нервы
Москвич погиб при попытке убраться в квартире
Россияне бросились скупать жилье в Турции
Партнерский материал
Дорогое удовольствие
Богачи во всем мире строят себе дома и покупают поместья. Как выглядят их особняки изнутри?
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Театр кукол в российском регионе получит 334 миллиона рублей на ремонт
Власти определились с антикризисными мерами в борьбе с отходами
Москвичам захотели разрешить заниматься спортом на улице в условиях пандемии
Все материалы