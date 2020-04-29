Подсчитан средний размер штрафа за домашнее насилие в России

Средний размер штрафа в России за насилие в семье составил 5398 рублей, в 2019 году с домашних тиранов взыскали почти 522,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в «Зоне права».

Юристы правозащитного проекта проанализировали данные Судебного департамента при Верховном суде за последние три года и выяснили, что после декриминализации домашнего насилия выросло число рассматриваемых административных дел о побоях. В 80 процентах случаев нарушителю назначался минимальный штраф в пять тысяч рублей.

Ранее в ООН предупредили о возможном всплеске домашнего насилия во время карантина из-за коронавируса. В начале апреля депутат Оксана Пушкина говорила, что в России выросло число жалоб на домашних тиранов. Пострадавшими оказались не только женщины, но и пенсионеры. «Над ними издеваются их собственные дети, вымещая свою неудовлетворенность жизнью, отбирая пенсии», — уточняла Пушкина.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был разработан в 2019 году. В документе предлагается в том числе ставить агрессоров на профилактический учет. Сторонники проекта закона нашли в нем несколько недочетов, например, им не нравится фраза «содействовать примирению». Противники закона, среди которых 180 общественных организаций, считают его «антисемейным», в октябре они опубликовали открытое письмо к президенту с требованием отклонить закон.

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