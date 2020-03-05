Каждая десятая убитая женщина в мире оказалась россиянкой

Почти каждой десятой убитой в мире женщиной была россиянка. Это следует из доклада кризисного центра «Анна», сообщает Znak.com.

В документе 345 страниц посвящены насилию над женщинами в России. В докладе говорится, что, согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2017 году были убиты более 87 тысяч жительниц разных стран мира. По официальной статистике МВД России, в этом же году жертвами преступлений в стране стали 8,5 тысячи женщин. В документе кризисного центра отмечается, что это число неточное, потому что оно не отражает данные по «убийствам чести», когда мужчины убивают родственницу, которая «обесчестила» семью. Также в данных полиции 40 процентов женских смертей указаны как «повреждения с неопределенными намерениями» и не учтены в статистике.

Авторы доклада отметили, что в 2018 году Россия набрала ноль баллов в области законодательства по защите женщин, в том числе от насилия, и оказалась на одном уровне с Либерией, Габоном, Ираном и ОАЭ. Также в России до сих пор нет культуры согласия на секс, а жертв насилия традиционно обвиняют в том, что они «сами виноваты».

29 ноября 2019 года был опубликован разработанный общественниками законопроект о профилактике домашнего насилия, который планируется направить на рассмотрение в Госдуму. Документ вызвал критику со стороны консервативной части общества и был назвал «антисемейным» и ненужным. Авторам проекта закона поступали угрозы.

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