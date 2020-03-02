Россиянин поджег любовницу и запер ее в сарае на четыре дня

В селе Дмитряшевка Липецкой области 50-летний местный житель поджег 57-летнюю любовницу и запер в сарае на четыре дня. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, инцидент произошел в июле 2019 года. Россиянин в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с гражданской женой облил ее бензином, а затем поджег. Она получила 18 процентов ожогов тела, но осталась жива. Однако мужчина не стал вызывать скорую и запер пострадавшую в сарае.

На четвертый день, заметив, что женщине стало хуже, нападавший попросил соседку обработать ожоги гусиным жиром. Когда она увидела, в каком состоянии находится подруга соседа, то заявила, что вызовет полицию. Тогда мужчина приставил к ее голове ножницы и стал угрожать. Несмотря на это, соседка все равно позвонила в полицию.

Прибывшие по вызову полицейские задержали 50-летнего мужчину. Его подругу госпитализировали с ожогами, но спасти ее не удалось.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством») и части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Подсудимый признал вину. Его приговорили к 11 годам колонии особого режима.

Ранее, в январе, пьяный житель поселка Курганово Свердловской области поджег жену, облив ее бензином. В областном управлении МВД считают, что это был несчастный случай. Женщина получила ожоги 50 процентов тела, у нее обгорела передняя часть тела.

29 ноября 2019-го на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в ближайшее время документ направят в Госдуму. Авторы предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций. Авторы письма считают закон «антисемейным». Против закона также выступил телеведущий Владимир Соловьев, заявив о его ненужности.

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