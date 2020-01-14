Неадекватный россиянин заживо поджег жену

Житель поселка Курганово Свердловской области, будучи пьяным, заживо поджег свою жену, облив ее бензином. Об этом сообщило издание «Бугульминская газета» со ссылкой на читательницу, которая предпочла остаться анонимной.

По словам собеседницы газеты, женщина получила ожоги 50 процентов тела, у нее обгорела вся передняя часть тела. Сейчас она находится в больнице, ей предстоит операция. Собеседница газеты добавила, что пострадавшая ранее терпела побои, но не писала заявления и отказалась писать и в этот раз. Пожаловаться в полицию также хотела ее дочь, но испугалась агрессивного отца. В момент происшествия в доме был внук женщины, он попытался потушить огонь.

Как пишет газета, во время приема алкоголя у мужчины проявляется агрессия. Раньше он избивал жену, таскал за волосы, выгонял на улицу — ей пришлось перенести несколько операций. Читательница добавила, что после поджога мужчина перестал пить и начал ездить к жене в больницу, но это «ничего не меняет».

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Глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых подтвердил информацию о происшествии. По его словам, мужчина выпил слишком много и угрожал поджечь весь дом — он находился в неадекватном состоянии. Супруга попыталась забрать у него канистру с бензином, и в этот момент произошло возгорание. Горелых также добавил, что мужчина не поджигал свою жену умышленно, возгорание произошло непреднамеренно — в противном случае, ситуация могла бы закончиться летальным исходом. Загорелся только диван, но его успели вынести на улицу.

Ранее жителя Волгоградской области приговорили к 8,5 годам колонии за поджог бывшей жены и попытку ударить ножом ее подругу. После конфликта мужчина облил женщину бензином, зажег спичку и бросил на нее. Она смогла сбросить с себя горящую одежду и обувь, но получила ожоги около 50 процентов тела.

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