Россиянин отказался выпускать бывшую жену из дома и поджег ее

Среднеахтубинский районный суд приговорил местного жителя к 8,5 года колонии строгого режима за поджог бывшей жены и попытку ударить ножом ее подругу. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Волгоградской области.
Когда женщина с ребенком и подругой находились в гостях у осужденного, в доме произошел конфликт. Они захотели уйти домой, но хозяин дома запер дверь и отказался их выпускать. После этого он направил нож в сторону подруги своей бывшей жены. Она попыталась защититься и схватила лезвие, мужчина дернул ножом и порезал ей кисть. Женщине удалось вырваться и побежать за помощью к соседям.
После этого мужчина взял пятилитровую бутылку с бензином и облил бывшую жену, зажег спичку и бросил на женщину. Несмотря на то что ей удалось сбросить с себя горящую одежду и сбежать, она получила ожоги 50 процентов тела. Соседи вызвали ей скорую помощь.
Подсудимый признал угрозы в адрес подруги бывшей жены, но отрицал намерение убить ее. Он также не признал вину в покушении на убийство — он утверждал, что хотел лишь напугать бывшую жену готовностью сжечь дом. По его словам, брызги могли попасть на женщину, а та сама ударила его по руке и выбила горящую спичку.
Ранее Сорочинский районный суд Оренбургской области приговорил к шести годам и восьми месяцам колонии строгого режима местного жителя Максима Майду, который наехал на свою бывшую жену на автомобиле из личной неприязни. Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК («Покушение на убийство»), он отказался признать вину. Пострадавшая рассказывала, что развелась с мужем в 2017 году. Во время беременности он ее избивал, а после развода постоянно угрожал ей и родственникам, а также хотел забрать общего ребенка.