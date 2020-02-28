Россиянин облил любовницу растворителем и поджег из-за разбитого телефона

Житель Кунгура Пермского края облил свою любовницу растворителем и поджег из-за случайно разбитого телефона. Его приговорили к одному году и четырем месяцам колонии строго режима, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел в августе 2019 года. 39-летний пермяк со своей гражданской женой распивали спиртные напитки в гостях у знакомых. Женщина случайно разбила мобильный телефон, после чего пара начала ссориться. В итоге мужчина вылил своей любовнице растворитель на голову, спину и левую руку, а затем поджег зажигалкой.

Когда у женщины загорелись одежда и волосы, пермяк попытался потушить огонь руками и водой. Несмотря на его попытки, пострадавшая получила термические ожоги различной степени тяжести.

Нападавшего признали виновным по статье 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и приговорили к одному году и четырем месяцам в колонии строгого режима.

Ранее пьяный житель поселка Курганово Свердловской области поджег свою жену, облив ее бензином. В областном МВД считают, что это был несчастный случай. Женщина получила ожоги 50 процентов тела, у нее обгорела вся передняя часть тела.

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