Россиянин поджег бывшую жену в магазине

Житель города Соликамск в Пермском крае пришел на работу к бывшей жене в магазин и поджег ее. Об этом сообщил телеканал «Свое ТВ» на своей странице во «ВКонтакте».

Происшествие попало на видео. На кадрах видно, что мужчина заталкивает стоящую за прилавком женщину в подсобку и сам заходит туда, после чего из помещения выбегает другая сотрудница магазина. На записи видно, что в помещении вспыхнул огонь, из комнаты выбежал нападавший, а через пару секунд и объятая огнем потерпевшая.

По данным телеканала, женщина жива, она получила ожоги 35 процентов тела. Пострадавшая находится в реанимации краевой больницы имени Вагнера, ее состояние оценивают как тяжелое.

Ранее пьяный житель поселка Курганово Свердловской области поджег свою жену, облив ее бензином. В областном МВД считают, что это был несчастный случай. Женщина получила ожоги 50 процентов тела, у нее обгорела вся передняя часть тела.

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