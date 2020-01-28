У подожженной бывшим мужем россиянки полностью обгорело лицо

У жительницы Соликамска Пермского края, которую бывший муж поджег в местном магазине, полностью обгорело лицо. Об этом сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

В краевой больнице имени академика Вагнера изданию сообщили, что женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, но дышит сама. Она получила ожоги 35 процентов тела. «Врачи не дают никаких прогнозов, так как слишком большой ожог. Сегодня, скорее всего, ее перевезут в Пермь», — сказал собеседник агентства.

После того, как мужчина облил бензином и поджег свою бывшую жену, он скрылся из магазина. Его уже задержали, сообщили изданию в управлении Следственного комитета (СК) по региону. «Находившаяся там же коллега потерпевшей потушила пламя огнетушителем и вызвала скорую помощь», — уточнили в СК.

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Издание уточняет, что 41-летний нападавший ранее уже был судим за покушение на убийство.

Об инциденте стало известно ранее 28 января. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, что мужчина заталкивает стоящую за прилавком женщину в подсобку и сам заходит туда, после чего из помещения выбегает другая сотрудница магазина. В помещении вспыхнул огонь, из комнаты выбежал нападавший, а через пару секунд и объятая огнем потерпевшая.

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