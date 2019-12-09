Россиянин ножом изрезал свою бывшую беременную девушку и выбросил в яму

Житель Кунгура Пермского края нанес несколько ударов ножом в грудь своей бывшей беременной девушке и бросил ее в овощную яму, завалив ветками и хламом. Она пролежала там два дня, пока ее не нашли. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 17 июня. Как установлено следствие, «с целью убийства» 33-летний мужчина отвез бывшую сожительницу к подсобным хозяйственным помещениям неподалеку от города, где начал душить девушку и наносить ей ножевые ранения. Решив, что та умерла от полученных травм, мужчина сбросил бывшую беременную возлюбленную в трехметровую овощную яму и замаскировал тело. Уточняется, что пермяк знал о беременности девушки.

«Через два дня подвергшаяся нападению женщина была обнаружена прохожими, ей была оказана медицинская помощь, благодаря чему она осталась жива», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 УК («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 2 статьи 105 УК («Убийство»). Ему назначили наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Калуге 41-летний местный житель ради самоутверждения забил до смерти свою девушку, когда они выпивали в гостях у приятелей. Друзья не обратили внимания на побои, так как сочли их нормой в отношениях пары. Через несколько дней женщина умерла. Мужчина попытался скрыться, но его задержали.

29 ноября на сайте Совфеда был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Авторы законопроекта предлагают ставить домашних тиранов на профилактический учет и проводить профилактику через поддержку семей. В скором времени документ направят в Госдуму.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru