Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России

Действие закона о профилактике семейно-бытового насилия в России, опубликованного 29 ноября для публичного обсуждения, предлагается распространить также на иждивенцев пострадавших. Кроме того, виновному в домашнем насилии хотят запретить приближаться к жертве на расстояние менее 50 метров и предусмотреть наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно подготовленным депутатами и правозащитниками поправкам, преследование является одной из наиболее часто встречающихся форм домашнего насилия. Оно может выражаться как в поиске жертвы и навязчивых переговорах с ней, так и в попытках связаться через третьих лиц и посещениях места работы, учебы или лечения.

В том случае, если есть основание опасаться агрессора, предлагается распространить действие закона также и на иждивенцев жертв, чтобы он не смог причинить им вред.

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Кроме того, предлагается отнести к домашнему насилию правонарушения, которые несут за собой уголовную и административную ответственность, а именно — побои и причинение вреда. Это нужно для того, чтобы пострадавшие могли получать защитные предписания. «Также защитные предписания не будут выдавать тем, кому угрожают убийством, и это проблема», — пояснила адвокат Ольга Гнездилова. Предписание будет выдаваться немедленно на месте совершения домашнего насилия вне зависимости от согласия пострадавшего.

За повторное нарушение закона предлагается наказывать одним годом лишения свободы, а не штрафом. По мнению авторов поправок, штрафы могут только усугубить ситуацию.

Публикация законопроекта вызвала бурное обсуждение среди политиков, активистов, правозащитников и представителей РПЦ. По словам депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, одной из соавторов законопроекта, с каждым днем противников закона становится меньше, «понимание есть».

В первоначальной версии закона также предлагалось ставить домашних тиранов на профилактический учет, проводить профилактику через поддержку семей, добровольность и индивидуальный подход. В скором времени документ направят в Госдуму. Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что у него нет пока окончательной позиции по законопроекту, хотя и согласился с тем, что проблема домашнего насилия существует. В РПЦ выступили против закона о семейно-бытовом насилии, потому что в нем обвиняемый автоматически становится виновным. Некоторые крупные активистки также раскритиковали проект в нынешнем его виде, указав, что он не решит проблему.

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