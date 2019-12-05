Правительство признало проблему домашнего насилия в России

Если люди жалуются, значит домашнее насилие есть, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube-канале правительства России.

«Никого сегодня не может утешить формула "бьет знает любит". Проблема [домашнего насилия] есть. Вопрос в том, как государство должно на это реагировать», — сказал он.

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Премьер признался, что у него нет пока окончательной позиции по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия в России, который появился на сайте Совета Федерации 29 ноября.

В проекте закона, в частности, предлагается ставить домашних тиранов на профилактический учет. В РПЦ выступили против документа в текущей редакции, указав на ряд правовых дефектов.

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