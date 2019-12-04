Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Его слова передает «Интерфакс» в среду, 4 декабря.

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«Есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются, <...> когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций или каких-то там добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье», — сказал предстоятель РПЦ.

29 ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в ближайшее время документ направят в Госдуму. Авторы предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. В числе основных принципов профилактики семейно-бытового насилия названы поддержка семей, индивидуальный подход и добровольность получения помощи. Отмечается, что должны соблюдаться основные права, свободы и законные интересы человека и гражданина. Активистка Алена Попова и член рабочей группы по разработке документа, юристка Мари Давтян раскритиковали опубликованный Совфедом законопроект.

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