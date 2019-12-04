В Госдуме ответили РПЦ на критику закона о домашнем насилии

Депутат Госдумы, соавтор законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина раскритиковала позицию Русской православной церкви (РПЦ) по документу, сообщает издание «Подъем».

Пушкина отметила, что мнение РПЦ о некоторых «правовых дефектах» в проекте должно быть подкреплено фактами. «Мнение РПЦ должно быть обосновано, а не голословно, как и мнение любого гражданина или общественного объединения, желающего повлиять на судьбу нашего закона», — сказала она.

Депутат отметила, что согласна с церковью в том, что насилие в семье — это недопустимо и «великий грех». Однако в заявлении Патриаршей комиссии не было предложений, как сделать так, чтобы этот принцип соблюдался.

Ранее в РПЦ выступили против закона о семейно-бытовом насилии, потому что в нем обвиняемый автоматически становится виновным. Перечисленные в документе меры по профилактике насилия в церкви назвали репрессивными. Там отметили, что агрессором человека можно будет назвать за «практически любое нормальное человеческое действие». Использовать закон граждане начнут против своих близких, в том числе для отстранения родителей от воспитания детей. Позже патриарх Кирилл предостерег россиян о новом законе, сказав, что с его помощью произойдет узаконенное вторжение в семейные дела.

Текст законопроекта о домашнем насилии появился на сайте Совета Федерации 29 ноября. В скором времени документ направят в Госдуму. В нем предлагается ставить домашних тиранов на профилактический учет, проводить профилактику через поддержку семей, добровольность и индивидуальный подход. Некоторые крупные активистки раскритиковали проект в нынешнем его виде, указав, что он не решил проблему.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!