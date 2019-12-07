РПЦ призвала разрешить всем сообщать о домашнем насилии

РПЦ раскритиковала поправку в закон о домашнем насилии, согласно которой общественные организации имеют право сообщать в полицию о случаях жестокости в семьях только с разрешения пострадавших. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», передает «Интерфакс».

«Сама ситуация, когда у жертвы надо сначала спросить, хочет ли она защиты, (...) мне кажется очень странной», — отметил митрополит и привел в пример ситуацию, когда человек становится очевидцем нападения насильника на женщину.

Иларион сказал, что случаи домашнего насилия достаточно распространены. Он призвал дать возможность и соседям, и общественникам обратиться с донесением о происходящем в компетентные органы. «Это не значит, конечно, что каждый донос нужно воспринимать как абсолютно правдивую информацию», — подчеркнул представитель РПЦ.

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4 декабря Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. Там отметили, что документ предполагает «поражение граждан в их правах», меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие».

29 ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в ближайшее время документ направят в Госдуму. Авторы предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. В числе основных принципов профилактики семейно-бытового насилия названы поддержка семей, индивидуальный подход и добровольность получения помощи. Отмечается, что должны соблюдаться основные права, свободы и законные интересы человека и гражданина. Активистка Алена Попова и член рабочей группы по разработке документа, юристка Мари Давтян раскритиковали опубликованный Совфедом законопроект.

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