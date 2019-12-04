Стала известна позиция Генпрокуратуры по закону о домашнем насилии в России

Генеральная прокуратура России не рассматривает законопроект о домашнем насилии как угрозу вмешательства в дела семьи и детей. Об этом сообщил начальник правового управления ведомства Артур Завалунов, передает «Интерфакс».

По его словам, само по себе защитное предписание не имеет целью вмешательство в дела семьи, в том числе в процесс их воспитания. Его цель — «предупредить нарушителя о возможности наступления неблагоприятных последствий при продолжении противоправных действий». Документ также направлен на недопущение административного правонарушения или преступления, а тем самым на сохранение семьи, пояснил Завалунов.

Завалунов пояснил, что, согласно документу, для вынесения защитного предписания определяющим является установление факта насилия сотрудником органов внутренних дел.

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Ранее 4 декабря Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. По мнению церкви, граждане смогут использовать закон против близких. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту. Вместе с тем он признал, что проблема домашнего насилия в России существует и является не только «великим грехом», но и преступлением.

29 ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в ближайшее время документ направят в Госдуму. Авторы предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. В числе основных принципов профилактики семейно-бытового насилия названы поддержка семей, индивидуальный подход и добровольность получения помощи.

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