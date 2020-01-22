Россиянин поссорился с женой, убил и сжег ее в огороде

Житель села Карамахи в Буйнакском районе Дагестана убил свою жену, облил тело бензином и сжег в огороде. Об этом сообщило РИА «Дербент».

В полиции рассказали, что в ведомство обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже ее 47-летней дочери. Позднее пропавшую нашли мертвой со следами насильственной смерти.

Сотрудники полиции установили, что 1 декабря 2019 года 29-летний мужчина избил жену, из-за чего она умерла. Затем он сжег ее тело в огороде.

Россиянина доставили в отделение, где он во всем сознался. Против него завели уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»).

Ранее житель поселка Курганово Свердловской области будучи пьяным облил жену бензином и поджег заживо. Женщина получила ожоги 50 процентов тела, она в больнице, ей предстоит операция. Она и раньше терпела побои, но не писала заявления. В момент происшествия в доме был внук женщины, он попытался потушить огонь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru