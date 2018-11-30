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Главная защитница детей назвала удаление клитора девочкам вопросом медицины

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Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что проведение в московской клинике клиторэктомии для девочек — медицинский вопрос, передает «Интерфакс».

«Это вопрос к докторам», — сказала Кузнецова журналистам в Казани. Она добавила, что «ничего, что вредно детям, — нельзя».

Ранее в Совете по правам человека при президенте осудили проведение таких операций. Глава постоянной комиссии по социальным правам СПЧ Ирина Киркора заявила агентству, что информация о предложении такой услуги в московской клинике повергла ее в шок. «Если бы где-то было принято ребенку ручку отрубать, так же проводили бы операции в клиниках, чтобы дома не делали?» — сказала она.

Киркора отметила, что женское обрезание делают в основном до периода полового созревания из религиозных соображений, и это «ужасная калечащая процедура».

27 ноября правозащитники обратились в прокуратуру с требованием проверить работу московского медицинского центра «Бест Клиник», где предположительно несовершеннолетним девочкам делают женское обрезание. Они подчеркнули, что это явное нарушение прав детей, которые не могут сами принимать решение об операции.

Ежегодно только в Чечне, Ингушетии и Дагестане около 1,2 тысячи девочек в возрасте до трех лет становятся жертвами калечащих операций по удалению клитора. Обрезание продолжают делать в антисанитарных, кустарных условиях: клитор либо отрезают, либо повреждают ножом, ножницами, лезвием, иглой с целью подготовить девочку к роли жены в патриархальной семье.

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