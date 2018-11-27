В Москве решили наказать клинику за женское обрезание

Правозащитники собрались обратиться в прокуратуру с требованием проверить работу московского медицинского центра «Бест Клиник», где предположительно несовершеннолетним девочкам делают женское обрезание. Об этом «Таким делам» сообщила пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич.

«Наши юристы собирают пакет документов, чтобы обратиться в Генпрокуратуру и прокуратуру Москвы. Я знаю, что свое обращение готовят правозащитники из Насилию.нет, а ряд адвокатов будут жаловаться в Минздрав», — сказала Бабич.

Она отметила, что сама по себе практика женского обрезания калечащая, но в описании услуги ничего не говорилось о последствиях для здоровья. Представительница «Правовой инициативы» подчеркнула, что это явное нарушение прав детей, которые не могут сами принимать решение об операции.

Ранее «Медуза» выяснила, что в «Бест Клиник» есть услуга клитороэктомии для девочек до 12 лет. В описании к процедуре говорилось, что это калечащая операция, которая проводится по религиозным или ритуальным мотивам и не имеет медицинских показаний. Вскоре с сайта медучреждения исчезла информация о ней. Агентству городских новостей «Москва» в клинике сообщили, что якобы не делают женское обрезание несовершеннолетним, а взрослым оно проводится по медицинским показаниям и частично.

Женское обрезание — операция по удалению части женских гениталий. В некоторых исламских течениях считается, что оно предотвращает разврат, потому что женщина лишается чувствительности, и, следовательно, не будет стремиться к активной сексуальной жизни. В 2016 году «Правовая инициатива» опубликовала доклад о практике этой операции, которая проводится кустарно в отдаленных районах Дагестана. Республиканская прокуратура не смогла подтвердить эти факты, поскольку семьи скрывают их.

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