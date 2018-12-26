Московскую клинику с услугой женского обрезания проверили

Росздравнадзор провел проверку и выявил грубые нарушения закона в московской «Бест клиник», где, по данным прессы, проводили операции по клитероэктомии (женскому обрезанию) девочкам в возрасте от 5 до 12 лет. Об этом в среду, 26 декабря, сообщается на сайте надзорного органа.

Проверка показала, что на сайте медицинской организации «Классикус» (торговая марка — «Бест клиник») «действительно предлагалась услуга "женского обрезания" по религиозным и ритуальным мотивам», и это является грубейшим нарушением закона, говорится в сообщении ведомства.

Росздравнадзор поясняет, что в утвержденной Минздравом номенклатуре медицинских услуг имеется услуга А16.20.029, предполагающая пластику клитора, «но не полное его удаление».

Проведение такой операции малолетним девочкам запрещено. Если родители детей решают сделать им подобную процедуру, это «может содержать признаки уголовно-наказуемого деяния».

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В «Бест клиник» выявили также другие грубые нарушения закона. Аборты и операции по пластической хирургии в стационаре проводились без соответствующей лицензии. При этом пластической хирургией занимался акушер-гинеколог без соответствующей квалификации. Оснащение операционной, отделения анестезиологии и реанимации не соответствует требованиям.

Клинике выдали предписание об устранении административных правонарушений по статьям «Безлицензионная деятельность» и «Грубые нарушения лицензионных требований». Запланирована повторная проверка.

Кроме того, результаты состоявшей проверки переданы в столичное управление Следственного комитета в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

27 ноября издание «Медуза» сообщила, что на сайте «Бест Клиник» предлагается услуга женского обрезания для девочек до 12 лет. В описании к процедуре сообщалось, что она калечащая, не имеет медицинский показаний и проводится по религиозным или ритуальным мотивам. Затем информация исчезла с сайта клиники, а врачи заявили, что проводят обрезание только взрослым женщинам, по медицинским показаниям и частично. Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что удаление клитора — «медицинский вопрос».

Правозащитники сообщают, что ежегодно на Северном Кавказе около 1,2 тысячи девочек становятся жертвами калечащих операций на половых органах.

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