В тайном обрезании девятилетней россиянки не увидели преступления

Против клиники в Ингушетии, где втайне сделали обрезание девочке, отказались возбуждать уголовное дело. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Несмотря на то что в действиях медицинского учреждения не увидели преступления, бывший врач Изаня Нальгиева, проводившая операцию, находится под следствием.

О произошедшем стало известно в мае. Отец и мать ребенка развелись, и девочка живет с мамой и старшим братом в Грозном. Однако мужчина позвал детей в гости на выходные в Магас, а на следующий день сын позвонил матери, сказал, что сестре плохо и они едут домой. Выяснилось, что вторая жена отца девочки отвела ее в клинику, где ей сделали обрезание.

Врач заявила в суде, что девочка болела и было необходимо срочное медицинское вмешательство. При этом мать пострадавшей отмечает, что в клинике у мачехи не попросили никаких документов. После операции ребенка с повязкой на гениталиях отправили на маршрутке домой.

Следствие возбудило дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. После этого клиника предоставила медицинскую карту, в которую вписали болезни, требующие незамедлительной операции — при этом при личной встрече главврач больницы призналась матери ребенка, что карту они не заводили. Повторная медэкспертиза установила, что была проведена калечащая операция по обрезанию женских половых органов.

О клинике в Ингушетии, предоставляющей услугу клиторидэктомия (женскому обрезанию), сообщалось в начале мая. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявляла, что обратится в полицию по факту появления информации о проведении операции.

В конце 2018 года в Москве нашли клинику, где проводилось женское обрезание девочкам в возрасте от 5 до 12 лет. В ходе проверки выяснилось, что учреждение работало с грубыми нарушениями. Например, у учреждения не было лицензии на проведение абортов и операций по пластической хирургии, и этим занимался акушер-гинеколог без соответствующей квалификации.

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