В муфтияте Дагестана выразили отношение к женскому обрезанию

Женское обрезание категорически запрещено в исламе и не имеет к нему никакого отношения, сообщается на сайте муфтията Дагестана.

«Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: "Не [причиняй] вреда себе и другим"», — уточняется в публикации.

В тексте отмечается, что, говоря о женском обрезании, исламские богословы не имеют в виду удаление клитора, больших или малых половых губ, зашивание влагалища. У женщин разрешается лишь худэктомия, суть которой в удалении лишней кожи вокруг клитора. При этом клитор не должен быть поврежден, а операцию обязан проводить компетентный специалист.

«Это удаление небольшой частички клиторального капюшона (крайняя плоть у женщин), который находится над клитором. Делается это в том случае, если у женщины есть лишняя кожа вокруг клитора, иначе женщина уже считается обрезанной», — поясняется в фетве.

В муфтияте выразили мнение, что некоторые ученые прошлых веков видели разницу в анатомии половых органов западных и восточных женщин и думали, что у некоторых мусульманок есть лишняя кожа вокруг клитора. Часть ученых-богословов считают процедуру худэктомии необязательной.

Некоторые народы в Дагестане до сих пор практикуют обрезание девочек. При этом в некоторых случаях вместо худэктомии делаются надрезы на половых органах, иногда удаляется головка клитора. Некоторые мусульмане объясняют такую калечащую процедуру стремлением к целомудрию и чтобы «успокоить женскую прыть». Такую идею, в частности, выразил член президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями и глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. По его словам, обрезание надо сделать всем женщинам на Земле, чтобы искоренить разврат и «сексуальность уменьшилась». Заместитель имама Центральной Джума-мечети Махачкалы Магомед Курбандибиров говорил, что процедура якобы не считается насилием в исламе и призвана помочь мусульманкам контролировать себя после совершеннолетия.