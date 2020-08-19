Муфтият Дагестана запретил женское обрезание

Муфтият Дагестана выпустил фетву (решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основанное на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики), в которой говорится о том, что женское обрезание категорически запрещено в исламе и не имеет к нему никакого отношения. Соответствующее сообщение появилось на сайте Духовного управления мусульман республики.

«Необходимо указать на то, что женское обрезание, о котором говорят исламские богословы, не подразумевает ни клиторидэктомию (операция по удалению клитора, частично или полностью — прим. «Ленты.ру»), ни удаление больших или малых половых губ, и тем более инфибуляцию (операция по зашиванию влагалища с целью обеспечения целомудрия женщины — прим. «Ленты.ру»). Относить вышеперечисленные процедуры к исламу неприемлемо», — сказали в муфтияте

В муфтияте указали, что у женщин разрешается только удаление лишней кожи вокруг клитора (худэктомия). При этом повреждение клитора не допускается, а операцию должен проводить компетентный специалист.

«Делается это в том случае, если у женщины есть лишняя кожа вокруг клитора, иначе женщина уже считается обрезанной», — отмечается в фетве.

К запрету прислушаются не все

Муфтият Дагестана в последнее время оказался под серьезным давлением, что в конце концов и вынудило его прояснить свою позицию, предположил в беседе с «Лентой.ру» ученый-кавказовед, антрополог и старший научный сотрудник МГИМО Ахмед Ярлыкапов. По его словам, рано говорить о том, возымеет ли фетва какое-то действие.

В принципе, люди могут к этому прислушаться, — сказал он. — Но фетва — это такая вещь… У мусульман могут быть разные авторитеты. Духовное управление мусульман [Дагестана] — это авторитет для части верующих. Для другой части оно не авторитет. У людей могут быть другие лидеры, которые могут издавать другие фетвы. Ахмед Ярлыкапов

Собеседник «Ленты.ру» также отметил, что мусульманин в принципе имеет право выбирать того, кого ему слушать, и чьим фетвам ему следовать. «Но уже большой прогресс, что хотя бы в такой форме фетва была принята», — подчеркнул Ярлыкапов.

Однако часть населения республики все же может прислушаться к мнению муфтията и отказаться от данной практики. Такое мнение выразила президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражудинова:

Когда мы работали над проблемой, получая разного рода пинки и противодействие со всех сторон, не имея поддержки со стороны гражданского общества, мы о таком прямом и открытом действии со стороны религиозных структур только мечтали Саида Сиражудинова

В то же время Сиражудинова подчеркнула, что фетва муфтията не означает, что проблемы больше нет, поскольку «далеко не все практикующие обрезание руководствовались религиозным мотивом».

Калечащая операция

Женское обрезание выглядит как «страшная, дикая, калечащая процедура», считает врач-травматолог, доцент РУДН Магомед Абдулхабиров. По его словам, удаление клитора у женщины можно сопоставить с лишением верхней части полового члена у мужчины.

Надо привлекать к уголовной ответственности человека, который делает такую операцию, давших согласие на это злодейство родственников девочки и остальных сопричастных лиц Магомед Абдулхабиров

«Искоренить разврат»

Некоторые народы в Дагестане до сих пор практикуют обрезание девочек. Нередко вместо худэктомии делаются надрезы на половых органах, иногда удаляется головка клитора. Часть мусульман объясняют необходимость этой процедуры стремлением к целомудрию, а также необходимостью «успокоить женскую прыть». Об этом, в частности, говорил член президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями и глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, который отмечал, что обрезание надо сделать всем женщинам на земле, чтобы искоренить разврат и «сексуальность уменьшилась».

Заместитель имама Центральной Джума-мечети Махачкалы Магомед Курбандибиров говорил, что процедура якобы не считается насилием в исламе и призвана помочь мусульманкам контролировать себя после совершеннолетия.