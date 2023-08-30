В Чечне отчитались о возвращении в республику сбежавшей от родни девушки

Омбудсмен Солтаев отчитался о возвращении в Чечню сбежавшей в Петербург девушки

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев отчитался о возвращении в республику 26-летней Седы Сулеймановой, которая сбежала от родни в Санкт-Петербург. Фото с девушкой он разместил в Telegram-канале.

На снимке девушка сидит перед Солтаевым в длинном платье и платке. После публикации поста о ее возвращении комментаторы в соцсетях заметили на шее Сулеймановой след, похожий на синяк.

Омбудсмен в посте подчеркнул, что сейчас чеченке ничего не угрожает. На родине после возвращения Сулейманова находится в безопасности, отметил правозащитник.

Омбудсмен также успел поговорить с родственниками девушки и с ней самой. «Она себя хорошо чувствует. Никаких нарушений прав и притеснений в отношении нее нет», — написал Солтаев.

Об исчезновении в Петербурге сбежавшей от родственников чеченки Сулеймановой писала «Фонтанка» со ссылкой на проект «Кризисная группа СК SOS» (внесена Минюстом России в список иноагентов).

Вечером 23 августа молодого человека Сулеймановой встретили в подъезде четверо мужчин, двое из которых представились полицейскими. Ему показали фото девушки и потребовали отпереть квартиру. Затем их обоих якобы доставили в отдел, где Сулеймановой сообщили, что ее подозревают в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей. Как утверждали правозащитники, свою вину уроженка Чечни не признала. Затем ее повезли в сторону аэропорта Пулково, после чего адвокаты потеряли с ней связь.

Сулейманова оказалась в Петербурге в октябре 2022 года. Она рассказала правозащитникам, что бежала из Чечни, поскольку родственники заставляли ее следовать местным обычаям, в случае неповиновения она подвергалась избиениям. Кроме того, девушку хотели насильно выдать замуж. Правозащитники помогли Сулеймановой найти в Петербурге работу и жилье.

В июне похожий случай произошел с чеченкой Селимой Исмаиловой, которую задержали пограничники во Внуково о подозрению в краже 85 тысяч рублей у родственницы по линии отца. Девушка сбежала от семьи из-за домашнего насилия и не знала о заведенном на нее уголовном деле. После побега из Чечни она составила заявление, где указала, что ушла добровольно, и просила не искать ее с помощью правоохранительных органов.