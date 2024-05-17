Более десяти мужчин окружили отделение полиции в Москве. Они требуют выдать им сбежавшую от родни 19-летнюю чеченку

Мельников заявил, что сбежавшая из Чечни Заурбекова находится в безопасном месте

На юге Москвы мужчины окружили отделение полиции, требуя выдать им сбежавшую от насилия в семье 19-летнюю девушку из Чечни. Об этом сообщила правозащитная группа «Марем» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе Нагатино-Садовники на Каширском шоссе. Лия Заурбекова несколько дней назад скрылась в столице от родни, но накануне она столкнулась с отцом. Девушка обратилась к стражам порядка за защитой, однако за пределами отделения полиции ее уже ждали родственники. Выяснилось, что родня Заурбековой обратилась в другое отделение полиции, заявив о пропавшей как о несовершеннолетней.

Позднее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников сообщил, что Заурбекова покинула отделение полиции. По его словам, девушка находится в безопасном месте, он пообещал следить за ее судьбой.

Заурбекова заявила о добровольном уходе из семьи

Заурбекова записала видео, в котором сообщила, что ушла из семьи добровольно. По ее словам, она постоянно сталкивалась с физическим и психологическим давлением со стороны родственников.

Девушка также рассказала, что попыталась выйти из здания полиции, но неизвестные начали хватать ее за руки, не обращая внимания на стражей порядка. Она выразила опасение за свою жизнь и здоровье, если ее заставят вернуться.

Ситуацию со сбежавшей из дома 19-летней чеченкой Лией Заурбековой также взял на контроль депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Парламентарий считает, что кто-то ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею.

Депутат выразил уверенность, что в ближайшее время девушку вернут родственникам, а виновный будет наказан в рамках закона. Кроме того, он сообщил, что между родственниками девушки и сотрудниками ОМВД в Москве никаких недопониманий нет.

Бегство кавказских женщин из семей стало частым явлением

В октябре 2022 года схожий случай произошел с 26-летней чеченкой Седой Сулеймановой в Санкт-Петербурге. Женщина рассказала правозащитникам, что бежала из Чечни, поскольку родственники заставляли ее следовать местным обычаям, в случае неповиновения она подвергалась избиениям. Кроме того, девушку хотели насильно выдать замуж. Правозащитники помогли Сулеймановой найти в Петербурге работу и жилье. Позднее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев отчитался о возвращении Сулеймановой в республику, показав соответствующее фото. На снимке девушка сидит перед Солтаевым в длинном платье и платке. После публикации поста о ее возвращении комментаторы в соцсетях заметили на шее Сулеймановой след, похожий на синяк, однако омбудсмен подчеркнул, что чеченке ничего не угрожает.

В июне 2023-го во Внуково пограничники задержали чеченку Селиму Исмаилову по подозрению в якобы краже 85 тысяч рублей у родственницы по линии отца. Девушка сбежала от семьи из-за домашнего насилия и не знала о заведенном на нее уголовном деле. После побега из Чечни она составила заявление, где указала, что ушла добровольно, и просила не искать ее с помощью правоохранительных органов.

Ранее четыре дагестанки, которые бежали от родственников из-за домашнего насилия, попытались покинуть Россию через сухопутную границу с Грузией, однако были задержаны и помещены в фильтрационное помещение на КПП «Верхний Ларс» более чем на 11 часов.