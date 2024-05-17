Депутат выразил уверенность в возвращении сбежавшей чеченской девушки к родным

Депутат Делимханов заявил, что сбежавшую чеченскую девушку вернут родным

Ситуацию со сбежавшей из дома 19-летней чеченкой Лией Заурбековой взял на контроль Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Парламентарий считает, что кто-то ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею. Депутат выразил уверенность, что в ближайшее время девушку вернут родственникам, а виновный будет наказан в рамках закона РФ.

19-летняя Лия Заурбекова рассказала, что добровольно приняла решение уйти из дома. Она опасается, что ее насильно заберут домой.

Кроме того, скрывавшаяся в отделении полиции девушка поведала, что, когда она пыталась выйти из здания, неизвестные начали хватать ее за руки, не обращая внимания на стражей порядка. Заурбекова уверена, что ей могут причинить вред, если до нее доберутся ее родственники.