В Москве чеченская семья окружила отдел полиции из-за спрятавшейся родственницы

В Москве чеченская семья окружила отдел полиции, чтобы забрать родственницу

В Москве родственники 19-летней девушки из Чечни окружили здание полиции, намереваясь насильно увезти ее домой. Об этом сообщила правозащитная группа «Марем» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе Нагатино-Садовники на Каширском шоссе. Лия Заурбекова несколько дней назад скрылась в столице от родни из-за постоянного физического и психологического давления, но накануне она столкнулась с отцом. Девушка обратилась к стражам порядка за защитой из-за опасений за свою жизнь, однако за пределами отделения полиции ее уже ждали родственники.

Выяснилось, что родня Заурбековой обратилась в другое отделение полиции, заявив о пропавшей девушке как о несовершеннолетней.