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13:23, 14 июля 2025Экономика

Трамп вновь пожаловался на японские автомобили

Трамп: Япония продает США миллионы машин, не покупая ни одной американской
Кирилл Луцюк

Фото: Issei Kato / Reuters

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Японию в создании торгового дисбаланса с Соединенными Штатами. Его процитировало агентство Bloomberg.

Накануне визита в эту азиатскую страну американского министра финансов Скотта Бессента глава Белого дома пожаловался, что Япония поставляет на рынок США «миллионы и миллионы» автомобилей в год.

«Мы не продаем им ни одной машины, потому что они не принимают наши машины. И они также не принимают большую часть нашей сельскохозяйственной продукции», — возмутился Трамп.

Агентство обратило внимание, что около 80 процентов положительного сальдо торгового баланса Японии с США приходится на автомобили и автозапчасти.

До этого Трамп жаловался на то, что Япония отказывается покупать американский рис, хотя сама страдает от дефицита этого продукта. В ответ на это премьер-министр Японии Сигэру Исиба напомнил, что его страна приобретает калифорнийский рис.

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