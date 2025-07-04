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19:33, 4 июля 2025Экономика

Японский премьер уличил Трампа во лжи

Исиба: Вопреки словам Трампа, Япония покупает американский рис
Кирилл Луцюк

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба уличил главу Белого дома Дональда Трампа в распространении информации, которая не соответствует действительности. Главу японского правительства процитировало агентство Kyodo.

Поводом стало недавнее заявление Трампа о том, что Япония будто бы отказывается покупать американский рис, несмотря на то, что страдает от дефицита этого продукта питания. Во время встречи с японскими фермерами в префектуре Фукусима Исиба не упустил возможности опровергнуть слова американского лидера.

«Мы импортируем рис из Калифорнии. Мы должны убедиться, что американская сторона ясно понимает этот момент», — сказал Исиба.

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Между тем в Японии резкий рост цен на рис, вызванный в основном плохим урожаем, стал ключевой проблемой. Небольшого снижения стоимости крупы удалось добиться за счет ее продажи из правительственных чрезвычайных запасов.

В начале июня сообщалось, что дефицит риса в Японии приобрел масштабы национального кризиса. Нехватка зерна назревала с 2023 года, и в первый месяц лета пятикилограммовый мешок риса подорожал в среднем до 4223 иен (29,15 доллара), то есть почти вдвое больше, чем год назад. Это отразилось и на ускорении инфляции. Некоторые школы даже уменьшили количество дней, когда рис там подают на обед.

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