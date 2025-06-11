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10:47, 11 июня 2025Экономика

Нехватка одного продукта питания спровоцировала в Японии национальный кризис

Bloomberg: Нехватка риса в Японии обернулась его резким подорожанием
Кирилл Луцюк

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Дефицит риса в Японии приобрел масштабы национального кризиса, который угрожает положению правящей там в настоящее время Либерально-демократической партии. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, вопрос нехватки этого продукта назревал с 2023 года и в итоге усугубил проблемы со стоимостью жизни и вызвал недовольство среди населения. На начало июня пятикилограммовый мешок риса стоил в среднем 4223 иен (29,15 доллара) — почти вдвое больше, чем год назад. Это сказалось и на общем показателе инфляции, которая в апреле ускорилась в Японии до 3,5 процента.

В некоторых случаях школы уже сократили количество дней, когда рис там подают на обед. Пострадали многие семейные бюджеты. В свою очередь, магазины подняли цены на онигири (рисовые шарики) и бенто-боксы, чтобы поспеть за растущими ценами, как и дорогие рестораны с суши. А некоторые супермаркеты с 2023 года начали ограничивать продажу риса одним пакетом на покупателя, поскольку стало сложнее найти разные сорта и марки.

В конце мая правительство Японии пообещало распродать рис из государственных запасов, чтобы сбить цены, которые росли весь прошлый год.

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