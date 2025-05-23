В Японии пообещали снизить цены на рис

Власти Японии пообещали вдвое снизить цену рекордно подорожавшего риса

Правительство Японии пообещало начать продажу риса из государственных запасов, чтобы снизить цены на рекордно подорожавший продукт. Об этом сообщает РИА Новости.

Рис дорожал в Японии весь 2024 год, а в апреле его стоимость выросла на 98,4 процента год к году.

В связи с этим в феврале японские власти объявили о решении впервые в истории вывести на рынок госзапасы данной крупы. Предполагалось, что одно только это объявление приведет к снижению цен вдвое.

Цены начали расти с лета 2024-го, когда после предупреждений о возможном крупном землетрясении японцы смели рис с прилавков. По мнению властей, причина высокой стоимости при отсутствии дефицита на рынке — сдерживание продаж со стороны мелкооптовых продавцов.

Ранее глава Минсельхоза Японии Таку Это на мероприятии по сбору средств для правящей Либерально-демократической партии пошутил, что не покупает рис, так как ему его дарят. Позднее он извинился и заявил, что его неправильно поняли. Однако после шквала критики чиновник решил уйти с должности.