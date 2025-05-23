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15:56, 23 мая 2025Экономика

В Японии пообещали снизить цены на рис

Власти Японии пообещали вдвое снизить цену рекордно подорожавшего риса
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Правительство Японии пообещало начать продажу риса из государственных запасов, чтобы снизить цены на рекордно подорожавший продукт. Об этом сообщает РИА Новости.

Рис дорожал в Японии весь 2024 год, а в апреле его стоимость выросла на 98,4 процента год к году.

В связи с этим в феврале японские власти объявили о решении впервые в истории вывести на рынок госзапасы данной крупы. Предполагалось, что одно только это объявление приведет к снижению цен вдвое.

Цены начали расти с лета 2024-го, когда после предупреждений о возможном крупном землетрясении японцы смели рис с прилавков. По мнению властей, причина высокой стоимости при отсутствии дефицита на рынке — сдерживание продаж со стороны мелкооптовых продавцов.

Ранее глава Минсельхоза Японии Таку Это на мероприятии по сбору средств для правящей Либерально-демократической партии пошутил, что не покупает рис, так как ему его дарят. Позднее он извинился и заявил, что его неправильно поняли. Однако после шквала критики чиновник решил уйти с должности.

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