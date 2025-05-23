В Японии зафиксировали рекордный рост цен на рис

Цена на рис в Японии выросла в апреле год к году на 98,4 %

Рост цен на рис в Японии, зафиксированный в прошлом месяце, оказался рекордным за все время ведения подобной статистики с 1971 года. Стоимость популярного в стране продукта выросла к апрелю 2024-го на 98,4 процента. Об этом сообщает ТАСС.

Рис дорожал в Японии весь прошлый год, а с начала текущего цена держится на экстремально высоких уровнях. На фоне этого в феврале власти объявили о решении впервые в истории вывести на рынок госзапасы риса. Предполагалось, что одно только это объявление приведет к снижению цен, но этого не произошло.

Скачок цен на основной продукт местного рациона последовал за неурожаем 2023 года. Среди причин резкого подорожания риса называли жару, стремление населения формировать домашние запасы на случай происшествий и даже приток иностранных туристов, увеличивших потребление риса в общепите.

Несколько дней назад из-за связанной с рисом напряженной ситуации должности лишился глава Минсельхоза Японии Таку Это. Выступая на мероприятии по сбору средств для правящей Либерально-демократической партии, министр в шутливой форме заявил, что сам он белый рис почти не покупает, потому что его семье его дарят в огромных количествах. После обрушившейся критики Это объяснил, что подобным высказыванием хотел побудить обычных граждан покупать больше коричневого риса и его неправильно поняли, но извинений в итоге оказалось недостаточно.