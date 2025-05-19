В Японии разгорелся скандал из-за слов министра сельского хозяйства

Глава Минсельхоза Японии Это извинился за речь о бесплатном рисе на фоне кризиса

Глава Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства (Минсельхоза) Японии Таку Это извинился за свои слова по поводу бесплатного белого риса для его семьи. Слова руководителя ведомства азиатской страны приводит ТАСС.

Руководитель ведомства признал, что неправильно выразился. Он также выразил сожаление, что «неверно сформулированные СМИ высказывания подняли шумиху». «Я неверно выразился. Испытываю крайнее сожаление», — резюмировал Это.

Выступая в минувшие выходные на мероприятии по сбору средств для правящей Либерально-демократической партии, глава японского Минсельхоза в шутливой форме заявил, что сам он белый рис почти не покупает, потому что его семье его дарят в огромных количествах.

Это объяснил, что подобным высказыванием он хотел побудить рядовых граждан больше покупать коричневый рис. Однако общественность неправильно поняла его слова. Руководитель ведомства подчеркнул, что регулярно ходит по магазинам за покупками, в том числе за белым рисом. Последний продукт, уточнил он, его семья действительно периодически получает от друзей. Однако это обстоятельство не отменяет потребности в совершении покупок самостоятельно, когда это требуется.

Высказывание Это не вызвало поддержки в том числе у его жены. Последняя упрекнула его за неосторожное высказывание на фоне продолжающегося в Японии роста цен на белый рис. Супруга назвала слова своего мужа «неуместными». Однако сам Это не захотел брать свои слова обратно, посчитав нужным только разъяснить смысл высказывания общественности.

Из-за кризиса с ценами правительство Японии ранее объявило о решении впервые в истории вывести на рынок запасы риса на фоне резкого подорожания этого продукта. Предполагалось, что одно только это объявление приведет к снижению цен, но этого не произошло. Более того, из-за продолжающегося роста цен Япония впервые с 1999 года импортировала рис из Южной Кореи. за один только март розничные цены на белый рис в Японии выросли на 92 процента.