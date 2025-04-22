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12:59, 22 апреля 2025Экономика

В Японии резко подорожал один из ключевых продуктов питания

Bloomberg: Из-за роста цен Япония впервые с 1999 года импортировала рис из Кореи
Кирилл Луцюк

Фото: Zhang Xiaoyu / Globallookpress.com

В Японии цены на рис поднялись так сильно, что ей пришлось закупать его за границей. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оказалось, что потребительская стоимость этого ключевого для Японии продукта питания выросла в марте на 92 процента, если сравнивать с первым месяцем 2024 года. Это стало самым быстрым подорожанием с 1971 года.

В такой ситуации Япония впервые с 1999 года импортировала рис из Южной Кореи. Этому не помешали даже высокие ввозные пошлины. Местные эксперты отметили, что прежде у корейского риса в Японии не было ценового преимущества из-за высоких тарифов. Однако теперь он стал конкурентоспособен.

До этого японское правительство пообещало продолжать продажи риса из стратегического государственного резерва, надеясь таким образом стабилизировать цены на этот продукт. Очередные 100 тысяч тонн должны были поступить в оборот после 21 апреля.

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