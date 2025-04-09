Власти Японии обозначили сроки экстренных продаж риса из госзапасов

Власти Японии решили до лета продавать рис из госзапасов ради стабилизации цен

Власти Японии продолжат продажи риса из стратегического госрезерва, призванные стабилизировать цены на этот ключевой для рациона жителей страны продукт. Об этом сообщает ТАСС.

Сроки обозначил генсек японского правительства Есимаса Хаяси, по словам которого премьер-министр Сигэру Исиба поручил реализовывать такой рис на ежемесячной основе до лета, а очередные 100 тысяч тонн поступят в оборот после 21 апреля.

Об экстренном решении впервые в истории вывести на рынок запасы риса, чтобы сбить на него цены, в кабмине Японии объявили в феврале. Предполагалось, что одно только объявление о таком шаге приведет к стабилизации стоимости, но все оказалось не так просто.

В целом японские госзапасы риса оценивались на начало марта в 910 тысяч тонн, из которых 150 тысяч решено было продать на аукционах.

Скачок цен на рис последовал за неурожаем 2023 года. Его стоимость за год выросла на 90 процентов, и в прошлом месяце замедлить эти темпы не удалось. Среди причин резкого подорожания называли жару, стремление населения формировать домашние запасы на случай происшествий и даже приток иностранных туристов, увеличивших потребление риса в общепите.