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08:37, 9 апреля 2025Экономика

Власти Японии обозначили сроки экстренных продаж риса из госзапасов

Власти Японии решили до лета продавать рис из госзапасов ради стабилизации цен
Дмитрий Воронин

Фото: Issei Kato / Reuters

Власти Японии продолжат продажи риса из стратегического госрезерва, призванные стабилизировать цены на этот ключевой для рациона жителей страны продукт. Об этом сообщает ТАСС.

Сроки обозначил генсек японского правительства Есимаса Хаяси, по словам которого премьер-министр Сигэру Исиба поручил реализовывать такой рис на ежемесячной основе до лета, а очередные 100 тысяч тонн поступят в оборот после 21 апреля.

Об экстренном решении впервые в истории вывести на рынок запасы риса, чтобы сбить на него цены, в кабмине Японии объявили в феврале. Предполагалось, что одно только объявление о таком шаге приведет к стабилизации стоимости, но все оказалось не так просто.

В целом японские госзапасы риса оценивались на начало марта в 910 тысяч тонн, из которых 150 тысяч решено было продать на аукционах.

Скачок цен на рис последовал за неурожаем 2023 года. Его стоимость за год выросла на 90 процентов, и в прошлом месяце замедлить эти темпы не удалось. Среди причин резкого подорожания называли жару, стремление населения формировать домашние запасы на случай происшествий и даже приток иностранных туристов, увеличивших потребление риса в общепите.

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