Власти Японии выставят на продажу запасы риса

В Японии выведут на рынок запасы дорожающего риса, чтобы его продолжили покупать

Власти Японии нашли способ борьбы с резким подорожанием риса — правительство объявило о намерении оперативно вывести на рынок запасы продукта, чтобы увеличить его предложение и снизить цены. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра сельского хозяйства страны Таку Это, «если цена возрастет еще больше, потребители перестанут выбирать рис». В материале отмечается, что реализация меры станет первым случаем такого использования госзапасов.

На фоне неурожая и череды стихийных бедствий рис, являющийся основным продуктом рациона японцев, подорожал в прошлом году на максимальные за время ведения соответствующей статистики 63,6 процента.

Среди причин резкого роста цен называли также жару и стремление населения формировать домашние запасы на случай происшествий.