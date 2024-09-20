В Японии резко подорожал основной продукт питания

Министерство по административным делам Японии: рис подорожал на 28,3 процента

В августе рис в Японии подорожал до самого высокого, с сентября 1975 года, уровня. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Министерство по административным делам и коммуникациям этого азиатского государства.

Цены на этот вид продовольствия выросли на 28,3 процента, если сравнивать с аналогичным показателем 2023 года. Динамику объясняют плохим урожаем и жарой. Кроме того, сказалось стремление населения сформировать домашние запасы на случай стихийных бедствий. Рис как и прежде остается одним из основных продуктов питания в Японии.

Ранее выяснилось, что самый дорогой рис в мире предлагают его вьетнамские экспортеры. По данным на конец августа 2024 года тонна нешлифованного риса (с 5-процентным дроблением) продавалась по 575 долларов. За таиландский аналог просили на 14 долларов меньше, а за пакистанский — на 34 доллара. А вот вьетнамский дробленый рис (с 25-процентным дроблением) подорожал до 539 долларов за тонну.

В Индонезии с начала 2024 года рис подорожал больше чем на 16 процентов по сравнению с 2023 годом.