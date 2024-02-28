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17:03, 28 февраля 2024Экономика

Цены на рис резко выросли из-за глобальной проблемы

Reuters: с начала 2024 года цены на рис в Индонезии выросли более чем на 16 %

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

С начала 2024 года цены на рис в Индонезии выросли более чем на 16 процентов по сравнению с 2023-м. О резком подорожании основного продукта для азиатского региона из-за погодного феномена Эль-Ниньо сообщает Reuters.

Глобальные климатические проблемы стала причиной дефицита риса — из-за задержки с посадкой и отсутствия дождей сбор урожая задержался на месяц. Нехватка зерна составила 1,63 миллиона тонн в январе и 1,15 миллиона тонн в феврале. Из-за роста цен правительству одной из самых густонаселенных стран пришлось субсидировать цены и ограничить продажи до 10 килограммов на человека. Также власти предоставили дополнительную импортную квоту в размере 1,6 миллиона тонн риса сверх 2 миллионов, утвержденных ранее.

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По словам опрошенных Bloomberg инсайдеров, мировые цены на рис могут продолжить расти из-за решения индийских властей продлить действие экспортной пошлины на пропаренный рис в 20. Срок действия этой меры истекает 31 марта, но власти готовы и дальше бороться таким образом с продовольственной инфляцией в стране.

Индия начала ограничивать продажи ключевых сортов риса в июле 2023 года. Тогда правительство ввело запрет на экспорт белого риса, кроме сорта басмати. Уже в августе цены на рис в Азии выросли до 15-летнего максимума на фоне растущих опасений по поводу снижения поставок. Так, тайский белый рис подорожал до 648 долларов за тонну — это рекордный уровень с октября 2008 года.

Фермеры Азии столкнулись с неурожаем риса из-за засухи в большей части региона, вызванной климатическим явлением Эль-Ниньо. В конце июля биржевые цены на зерно в Азиатско-Тихоокеанском регионе взлетели до трехлетнего максимума. Стоимость тайского белого риса подскочила до 572 долларов за тонну на фоне запрета властей Индии вывозить из страны все виды риса за исключением длиннозернового сорта басмати.

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      Вячеслав Агапов
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