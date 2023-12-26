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17:28, 26 декабря 2023Экономика

Мир предупредили о нехватке продовольствия из-за глобальной проблемы

Reuters: мировые поставки продовольствия в 2024-м будут ограничены из-за засухи

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Поставки основных продуктов питания — зерна и масличных культур — на мировой рынок в следующем году окажутся под угрозой из-за засухи и экспортных ограничений. Об этом пишет Reuters со ссылкой на прогнозы аналитиков.

Уже сейчас глобальные запасы ограниченны по историческим меркам, предупреждают эксперты. В свою очередь, ожидаемое сокращение поставок приведет к росту цен на продовольствие по всему миру.

Фермеры столкнулись с серьезными проблемами из-за засухи в большей части Азии, вызванной климатическим явлением Эль-Ниньо. В 2024 году аналитики прогнозируют ухудшение ситуации — под угрозой из-за климата окажутся поставки на мировой рынок риса, пшеницы, пальмового масла и других сельскохозяйственных продуктов из некоторых крупнейших сельскохозяйственных стран мира. В Commerzbank также считают, что экспорт из важных стран-производителей, вероятно, будет значительно ниже в следующем году.

На фоне резких изменений климата цены на шафран премиум-класса в Иране выросли до 1,4 тысячи долларов за килограмм. Морозная зима, сухая весна и жаркое лето оказали разрушительное воздействие на восточные регионы страны. Источники воды пересохли, из-за чего в Иране ожидают сокращения урожая с 400 до 170 тонн.

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      Мария Грушко
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