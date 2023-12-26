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12:47, 26 декабря 2023Экономика

Один вид пряностей рекордно подорожал из-за глобальной проблемы

FT: из-за неурожая цены на шафран премиум-класса в Иране выросли до $1400

Фото: Firdous Nazir / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Цены на шафран премиум-класса в Иране выросли до 1,4 тысячи долларов за килограмм. Рекордный рост стоимости объяснили глобальной проблемой изменения климата, сообщает Financial Times.

Морозная зима, сухая весна и жаркое лето оказали разрушительное воздействие на восточные регионы страны. Источники воды пересохли, из-за чего в Иране ожидают сокращения урожая с 400 до 170 тонн. В результате цена на шафран премиум-класса за год выросла вдвое — до 1,4 тысячи долларов на внутреннем рынке и 1,8 тысячи долларов за рубежом.

В Иране производится более 90 процентов шафрана, поступающего на мировой рынок. Он ценится так дорого, так как для производства килограмма одного вида пряности требуется до 170 тысяч цветков, которые собирают вручную, а после высушивают.

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После того как США ввели санкции против Ирана и ограничили доступ к мировой финансовой системе, в стране расцвела незаконная торговля шафраном.

«Контрабандисты продают иранский шафран по более низким ценам в другие страны, где его продают как собственный», — пояснил глава Союза экспортеров шафрана Голамреза Мири.

Ранее производители предупредили, что шафран может исчезнуть в результате изменения климата. Из-за жары и отсутствия осадков цветение начинается позже, а урожайность падает. Испанские фермеры, которые выращивают пряность, отметили сокращение производства с гектара с 9 до 3,5 килограмма.

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      Вячеслав Агапов
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