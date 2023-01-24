Популярная пряность оказалась под угрозой из-за глобальной проблемы

The Guardian: шафран в Испании оказался под угрозой из-за изменения климата

Шафран, который считается одной из самых популярных пряностей в мире, оказался под угрозой из-за глобальной проблемы изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

На данный момент один из самых качественных шафранов выращивают в Испании. Однако луковицы растения восприимчивы к грибкам и перепадам температур. В последние годы 200 производителей пряности заметили, как изменение климата влияет на ее состояние — из-за жары и отсутствия осадков цветение начинается позже, а урожайность падает.

По словам фермеров, в 2015 году в среднем было собрано около 650 килограммов шафрана, в 2018-м — 915 килограммов. Однако после показатель начал снижаться. В 2019 году было собрано 760 килограммов, в 2020-м урожайность достигла 625 килограммов, в 2021 году — 345 килограммов.

«Хотя это такой урожай, который трудно предсказать, цифры, которые у нас есть сейчас, показывают, что урожайность снижается. В прошлом году мы получали 3,5 килограмма с гектара, хотя нормальная урожайность составляет от семи до девяти килограммов», — отметил фермер Карлос Фернандес.

В марте 2022 года сотрудники Национального музея естественной истории Смитсоновского института в США в своем исследование определили растения, которые находятся на грани исчезновения из-за глобального потепления. В числе «неудачников» оказалась магнолия.