Определены растения-«неудачники» из-за глобального потепления

Магнолия, группа саговников и семейство кипарисовых оказались на грани исчезновения

Сотрудники Национального музея естественной истории Смитсоновского института в США в своем исследование определили растения, которые находятся на грани исчезновения из-за глобального потепления. В числе «неудачников» оказалась магнолия, сообщает The Guardian.

Ученые проанализировали более 86 тысяч видов растений и то, насколько они важны для человека с точки зрения экономики и сельского хозяйства. В категорию «неудачников» попали 20,2 тысячи видов. Среди них, помимо магнолии, оказались группа саговников, семейство кипарисовых, включая секвойи и можжевельники, а также семейство хвойных растений под названием араукариевые.

Специалисты предупредили, что изменение климата угрожает 30 процентам всех видов растений. «Это не перспектива на будущее, это то, что происходит прямо сейчас. Я думаю, что это тревожный сигнал, который мы пытаемся всем подать. Это то, что мы могли бы немного замедлить, но это происходит», — заявил один из авторов исследования, ботаник Джон Кресс.

В число «победителей» отнесли более 6,7 тысячи растений, которые полезны для человека. В списке оказались рис, пшеница, кукуруза и другие культуры. По данным исследования, указанные виды покрывают 40 процентов поверхности планеты.

Ранее немецкие ученые из Института пресноводной экологии и рыболовства имени Лейбница выяснили, что березы могут оказаться полезными в очищении планеты — их корневая система способна впитывать в себя от 5 до 17 процентов микрочастиц. Таким образом, специалисты планируют улучшить качество почвы с помощью берез.